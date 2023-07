Caldo ma è ancora allerta temporali. Temperature record nel Centro-Sud con Caronte

A due mesi abbondanti dall’alluvione che ha colpito drammaticamente l’Emilia-Romagna, l’Italia continua a fare i conti con gli sbalzi feroci del clima di questa prima parte d’estate oscillando tra l’allerta di colore giallo per piogge e rovesci annunciate oggi in Lombardia e domani in Veneto e le temperature attese sulla soglia dei 40 gradi e oltre nei prossimi giorni in particolare nelle regioni meridionali.