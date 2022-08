Caldo, nuova impennata delle temperature: Bergamo in «rosso» fino a venerdì

Torna per Bergamo e per l’Italia intera la morsa del caldo . Dopo la brevissima parentesi di pioggia, caduta ieri per un temporaneo cedimento dell’alta pressione, le temperature sono destinate a risalire vertiginosamente. Nei prossimi giorni, come annunciato dai meteorologi, l’anticiclone subtropicale favorirà un deciso aumento delle massime.