Cambiamento climatico, approvata la vasca di laminazione da 3 mila litri in largo Barozzi

Dopo gli interventi sul quartiere di Longuelo (nel quale sono agli sgoccioli i lavori per lo scavo della vasca di laminazione della valle d’Astino) e sul Villaggio degli Sposi, entrambi interessati dall’allagamento del luglio 2016, Palazzo Frizzoni ha concluso nei giorni scorsi l’iter progettuale per la realizzazione di una grande vasca di laminazione anche nel quartiere di Santa Lucia, più precisamente nell’area di via dello Statuto angolo via Grataroli, di fronte al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e in corrispondenza dell’area parcheggio pubblico.