Camion contro auto in via San Bernardino a Bergamo, 55enne illesa - Foto/Video

Un camion e un’auto si sono scontrati nella mattinata di martedì 3 dicembre in via San Bernardino a Bergamo .

Dalle prime ricostruzioni sembra che il camion fosse in coda su via San Bernardino, quando un’auto proveniente da via Berizzi si è immessa sulla carreggiata, probabilmente l’autista del mezzo pesante non ha visto l’auto guidata dalla 55enne. Lo scontro, non violento, ha danneggiato la fiancata della Renault Clio.