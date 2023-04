Cammina in pieno centro con la moglie: colto da malore, anziano muore in via Camozzi

Un uomo di 81 anni è morto in via Camozzi a Bergamo colto da malore. Poco prima di mezzogiorno l’anziano stava passeggiando lungo la via con la moglie quando, all’altezza del civico 54, poco lontano dall’incrocio con via Clara Maffeis , si è sentito male e si è accasciato a terra per un attacco cardiaco. I passanti hanno allertato subito il 112 . Sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’auto medica e una volante della Polizia stradale, ma per l’81enne non c’era più nulla da fare.