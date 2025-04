Camminata delle scuole cattoliche, per i Colli bergamaschi in 2000

«Siamo ripartiti lo scorso anno dopo la pausa a causa del Covid – spiega suor Carla Lavelli, preside della scuola media Maria Regina – e quest’anno abbiamo aperto agli altri istituti; è un piccolo tentativo per rendere visibili le scuole cattoliche e per offrire alle famiglie, ai bambini e ragazzi una giornata di spensieratezza. Oltre a questo, la camminata sostiene due progetti di solidarietà. Il primo riguarda la realizzazione di una “scuola bottega” per formare giovani ragazze e ragazzi della nostra scuola di Mysore a Karnataka in India all’arte e alla professione fotografica».

Camminata delle Scuole Cattoliche I proventi della camminata saranno utilizzati anche per sostenere il progetto ”Manila Express” che porterà 8 ex studenti della Cittadini nelle Filippine a vivere per tre settimane un’esperienza missionaria, come ha detto Riccardo Turra, uno dei giovani partecipanti.

«Siamo un popolo in cammino»