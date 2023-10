Campagna vaccinale, ecco le date da segnare

Per quanto riguarda l’antinfluenzale, da lunedì 2 ottobre partono le vaccinazioni nelle strutture ospedaliere per operatori sanitari, donne in gravidanza e pazienti cronici, così come per gli ospiti delle Rsa/Rsd. Dal 9 ottobre prende avvio la vaccinazione negli studi dei medici di base e i pediatri che aderiscono alla campagna, per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente (over 60, «fragili», bambini 6 mesi-14 anni, operatori sanitari, lavoratori a rischio e dei servizi essenziali, donne in gravidanza): i medici procederanno alle somministrazioni secondo tempi e modalità definiti autonomamente.

L’anti-Covid

Per quanto riguarda l’anti-Covid, già dal 29 settembre è iniziata la consegna dei vaccini nelle Rsa, che procedono poi in autonomia a gestire le proprie somministrazioni. Ora, invece, le Asst possono avviare la vaccinazione per i propri operatori sanitari, per le donne in gravidanza seguite da ciascun ospedale, per i soccorritori Areu e per i pazienti delle proprie strutture ospedaliere (compresi i bambini a rischio dai 6 mesi ai 4 anni); questa specifica fase avviene tramite «agende interne», cioè non si utilizzano slot disponibili per l’intera popolazione. Le prenotazioni vere e proprie, quelle fai-da-te per poter poi ricevere il vaccino nei centri vaccinali, nelle Case di comunità e nelle farmacie, si apriranno a partire dal 9 ottobre tramite la piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it: potranno prenotare il vaccino gli over 60, i 12-59enni che rientrano in «categorie di rischio per stato di salute o professione (forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, personale scolastico)», e i bambini nella fascia 5-11 anni. Nella fascia 12-59 anni sarà comunque «garantita la vaccinazione a coloro che non hanno mai ricevuto una dose di vaccino Covid».