Campanari in festa per Sant’Alessandro, stasera il Cammino orante

Mattinata di festa nonostante la pioggia. Piazze e vie di Bergamo a suon di musica con il XVII concerto di campane per la solennità di Sant’Alessandro, a cura della Federazione Campanari Bergamaschi e dell’Ufficio Musica Sacra della Diocesi di Bergamo. Ha dato avvio al concerto il rintocco del Campanone dalla Torre Civica, proseguendo con la Cattedrale di Sant’Alessandro e con molti campanili di Città Alta e di Città Bassa.