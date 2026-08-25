Campanari in festa per Sant’Alessandro, stasera il Cammino orante
IL PATRONO. Bergamo celebra Sant’Alessandro tra musica e preghiera: al mattino il concerto di campane in città, in serata il Cammino orante con il Vescovo Beschi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Mattinata di festa nonostante la pioggia. Piazze e vie di Bergamo a suon di musica con il XVII concerto di campane per la solennità di Sant’Alessandro, a cura della Federazione Campanari Bergamaschi e dell’Ufficio Musica Sacra della Diocesi di Bergamo. Ha dato avvio al concerto il rintocco del Campanone dalla Torre Civica, proseguendo con la Cattedrale di Sant’Alessandro e con molti campanili di Città Alta e di Città Bassa.
Nella serata momento di riflessione e preghiera con il Cammino orante: la partenza come sempre è prevista dalla chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, alle 19.30, con tappa al monastero San Benedetto, alla chiesa della Madonna del Giglio e nella basilica di Santa Maria Maggiore, dove ci sarà un momento di preghiera con il Vescovo Francesco Beschi.
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