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Cronaca / Bergamo Città Martedì 25 Agosto 2026

Campanari in festa per Sant’Alessandro, stasera il Cammino orante

IL PATRONO. Bergamo celebra Sant’Alessandro tra musica e preghiera: al mattino il concerto di campane in città, in serata il Cammino orante con il Vescovo Beschi.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Campanari in festa per Sant’Alessandro, stasera il Cammino orante
Campanari in azione per Sant’Alessandro

Bergamo

Mattinata di festa nonostante la pioggia. Piazze e vie di Bergamo a suon di musica con il XVII concerto di campane per la solennità di Sant’Alessandro, a cura della Federazione Campanari Bergamaschi e dell’Ufficio Musica Sacra della Diocesi di Bergamo. Ha dato avvio al concerto il rintocco del Campanone dalla Torre Civica, proseguendo con la Cattedrale di Sant’Alessandro e con molti campanili di Città Alta e di Città Bassa.

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Campanari in festa

Nella serata momento di riflessione e preghiera con il Cammino orante: la partenza come sempre è prevista dalla chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, alle 19.30, con tappa al monastero San Benedetto, alla chiesa della Madonna del Giglio e nella basilica di Santa Maria Maggiore, dove ci sarà un momento di preghiera con il Vescovo Francesco Beschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Francesco Beschi
Ufficio Musica Sacra della Diocesi di Bergamo
Federazione Campanari Bergamaschi