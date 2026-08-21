Sant’Alessandro in Colonna, al via le celebrazioni. Bancarelle sul Sentierone sotto la pioggia

Prendono il via sabato 22 agosto, nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna, le celebrazioni in preparazione alla solennità del patrono della parrocchia, della città e della Diocesi di Bergamo, che ricorre mercoledì 26 agosto. Secondo l’ininterrotta tradizione, il soldato cristiano Alessandro, essendosi rifiutato di sacrificare agli dèi, fu decapitato nel luogo dove sorge la colonna all’esterno della basilica da cui deriva il nome. Durante il Triduo in basilica

possibilità di effettuare le Confessioni.

Le bancarelle

Nella mattinata di venerdì 21 agosto sono state allestite le tradizionali bancarelle sul Sentierone: il centro piacentiniano però è bagnato dalla pioggia in questa prima mattina.

Questo il programma delle celebrazioni. Sabato 22, in basilica, alle 18 la Messa festiva con l’accoglienza delle reliquie del Santo patrono e la loro esposizione all’altare di San Giuseppe. Al termine, benedizione dei fiori di Sant’Alessandro, in memoria della tradizione secondo la quale, nel tragitto verso la sepoltura, dalle gocce del suo sangue nacquero dei fiori. Domenica in basilica le Messe saranno alle 8, 9, 10,30 e 18,30. Alle 18 Vespri.

Le celebrazioni

Le celebrazioni proseguono lunedì 24 agosto: in San Leonardo, alle 8,15 Ufficio di Lettura, alle 8,45 Messa e Lodi, alle 10,30 Messa. Nel pomeriggio, alle 18 Messa e Vespri im basilica. Quindi martedì 25 agosto, giorno della vigilia, in San Leonardo sarà celebrato l’Ufficio di Lettura alle 8,15, alle 8,45 la Messa e le Lodi e alle 10,30 un’altra celebrazione eucaristica. In basilica, invece, alle 17,30 i Primi Vespri della solennità e alle 18 la Messa. Alle 19,30 è in programma il cammino orante che dalla basilica arriverà alla Cattedrale per l’incontro con il Vescovo Francesco Beschi.

Il patrono

Mercoledì 26 agosto, solennità patronale di Sant’Alessandro, in basilica le Messe saranno celebrate alle 8, 9, 10,30 e 12. Alle 17,45 i Secondi Vespri, seguiti alle 18,30 dalla Messa solenne presieduta dal Vescovo (accompagna il Coro dell’Immacolata).

Nei giorni della festa sono previsti momenti di preghiera davanti alle reliquie e la distribuzione dei fiori di Sant’Alessandro. Si prosegue quindi giovedì 27 agosto, quando alle 16 si terrà un momento di preghiera e benedizione dei bambini. Infine, domenica 30 agosto alle 18,30 sarà celebrata una Messa in cui saranno ricordati tutti i parrocchiani defunti. Al termine, la deposizione solenne delle reliquie.

La sagra