Campionaria: cinque giorni in Fiera per festeggiare i primi 45 anni

Sedicimila metri quadrati al coperto con 200 espositori in rappresentanza di 16 regioni italiane e uno stato estero. Una quarantina i settori merceologici rappresentati, dal food alle nuove tecnologie per una vita sempre più green e sostenibile. La ricca area espositiva abbina un nutrito calendario (con new entry) di eventi collaterali.

Solo per citare i principali, il programma sul palco Eventi degli Enti Bilaterali e di Confcommercio Bergamo, le iniziative di Mattoncini a Bergamo, FieramenteBirra e Bergomix, a cui si aggiunge la Trismoka Challenge, competizione che vede sfidarsi in finale sette studenti e cinque baristi professionisti. Per agevolare imprese e pubblico, confermato l’ingresso gratuito

Da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre in Fiera Bergamo torna la Campionaria, manifestazione multisettoriale per eccellenza di Promoberg, pronta a festeggiare con le decine di migliaia di persone che varcheranno le porte di via Lunga il prestigioso traguardo delle sue prime 45 edizioni. Il nuovo appuntamento è stato presentato in Fiera Bergamo, con gli interventi di Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, rispettivamente Presidente e Ad di Promoberg; Elena Tiraboschi, Project manager per Promoberg della manifestazione; Paolo Uberti, Presidente Trismoka; Pierluigi Cervati, Patron de La Città del Mattoncino di Bergamo e anima di Mattoncini a Bergamo; Tino Manzoni, presidente Spazio Autismo Bergamo.

La presentazione della Fiera Campionaria

Orari e informazioni

Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre 15 - 22; venerdì 1 e sabato 2 novembre 10 - 22; domenica 3 novembre 10 - 20. La cerimonia d’inaugurazione è in agenda mercoledì 30 ottobre alle ore 15.30 presso il palco Eventi Enti Bilaterali, nel padiglione B. Al termine della cerimonia, l’inizio dei lavori con il convegno d’apertura con tema: ‘Giochiamo bene le nostre carte. Dalla contrattazione alla bilateralità.

Novità ed eventi

Rafforzato ulteriormente il format, che abbina alla ricca proposta espositiva un altrettanto corposo calendario di eventi collaterali, per coinvolgere attivamente i visitatori provenienti da tutta la Bergamasca e in parte anche dalle province limitrofe. La grande novità di quest’anno è data dall’esordio in Campionaria della Trismoka Challenge, competizione giunta alla 18esima edizione. Da venerdì 1 a domenica 3, dopo aver superato nelle scorse settimane le fasi preliminari, sette studenti di altrettanti Istituti Alberghieri e cinque baristi professionisti si sfideranno in un confronto generazionale per promuovere la cultura del buon espresso, che si preannuncia già ricco di sorprese e formativo per tutti gli attori coinvolti. La produzione di caffè è un’arte che in Trismoka viene tramandata da oltre 40 anni, in una torrefazione sulle sponde del Lago d’Iseo (Paratico) che ora è anche una scuola ed il quartier generale.

È il caso del fitto programma in scena sul Palco Eventi (pad. B) promosso dagli Enti Bilaterali Territoriale del Terziario di Bergamo e Alberghiero e Pubblici Esercizi di Bergamo, e da Confcommercio Imprese per l’Italia di Bergamo e da Confcommercio Bergamo, con una varietà di incontri e tavole rotonde dedicate alle attività degli Enti Bilaterali e dei gruppi di Confcommercio, Croce Rossa Italiana (comitato di Bergamo), spettacoli, dimostrazioni, degustazioni e competizioni.

Qui citiamo per tutti, il convegno d’apertura in programma mercoledì 30 ottobre (dalle ore 16 alle 17:30) sul tema «Giochiamo bene le nostre carte. Dalla contrattazione alla bilateralità». Moderati dal giornalista dell’Eco di Bergamo, Luca Bonzanni, interverrà un parterre de rois: Paolo Baldazzi, Dirigente Responsabile Settore Lavoro e Relazioni Sindacali, Confcommercio - Imprese per l’Italia; Antonella Protopapa, Segretaria Generale Filcams Lombardia; Diego Lorenzi, Segretario nazionale Fisascat; Stefano Franzoni, Segretario nazionale Uiltucs e Vice presidente Ente Bilaterale Nazionale Turismo; Anna Maria Selvaggio, Direttore Generale Fon.Te; Giuseppe Zabbatino, Direttore Ente Bilaterale Nazionale Terziario. (nb: vedasi programma e CS specifici)

Mattoncini a Bergamo (Mab)

ovvero il magico mondo dei Lego, che dopo aver conquistato lo scorso anno un Guinness World Record con il mosaico lenticolare Lego più grande al mondo, torna con una riproduzione in scala 1:1 del David di Michelangelo: dal bacino in su, oltre 300mila mattoncini per un’opera alta oltre tre metri. Spazio poi ad una entusiasmante area interattiva con visori 3D! Un viaggio epico nella storia navale: La grande nave galleggiante, in versione “dry dock”! esposta per la prima volta “in secca”. Come è dolce sognar: Un amore tenero come quello di Lilli e il Vagabondo ricostruito con i mattoncini Lego. E poi un mondo di divertimento per grandi e piccini con ‘Il Mondo di Beatrice’, lasciandosi trasportare in un’area giochi da sogno con oltre 200 postazioni di gioco, piscine piene di mattoncini DUPLO, uno show live che lascerà a bocca aperta e la possibilità di creare nel fantastico mondo di LEGO Super Mario! Infine, un’esplosione di creatività, con opere realizzate da privati, nel segno di temi iconici quali Star Wars, Friends, City, Ninjago, Technic, Harry Potter, Jurassic World. Per i più piccoli, un’area DUPLO (nb: vedasi CS dedicato).

L’area Bergomix

con la mostra ‘Quack 90’ a cura della stessa Associazione Culturale, dedicata al mito fumettistico dei paperi disneyani. Nell’anno in cui si festeggiano i 90 anni di Paperino e si consacra a livello mondiale l’icona di Zio Paperone, in Campionaria una mostra temporanea composta da illustrazioni e tavole originali firmate dai più importanti autori di casa Disney, come Claudio Sciarrone, Fabio Celoni, Lorenzo Pastrovicchio, Emilio Catellani, Luca Usai, Gianfranco Florio, Sandro Dossi e molti altri ancora. La mostra non si esaurisce nel contenuto con le opere originali, ma si arricchisce con preziose litografie ufficiali da collezione, le cui illustrazioni sono firmate da maestri di Walt Disney.

A contorno, anche materiale collezionistico, come maquette, statuette, repliche e fumetti da collezione. Inoltre, durante la Campionaria una serie di appuntamenti, durante i quali il pubblico potrà ammirare gli artisti all’opera attraverso “showcase” dedicati, momenti in cui l’artista ospite racconta del proprio lavoro e delle proprie tecniche realizzando parallelamente uno sketch su lavagna, e laboratori, con il pubblico chiamato a partecipare attivamente all’apprendimento dell’arte del fumetto; l’insegnante fornirà nozioni della grammatica del fumetto, proponendo ai partecipanti la strutturazione anatomica di volti e corpi, e la realizzazione di una tavola o una striscia di fumetti. FieramenteBirra, tradizionale evento dedicato ai microbirrifici artigianali, che ha proprio in Bergamo una tra le province più attive nel panorama nazionale delle birre artigianali. Alla sua settima edizione, la kermesse permette di scoprire, in una area dedicata del padiglione, una selezione di birre artigianali provenienti dai migliori birrifici locali e non solo. I visitatori possono poi assaporare la passione e l’arte dei mastri birrai anche attraverso le degustazioni guidate in programma sul palco Eventi bye Enti Bilaterali.

Il progetto ConHacca