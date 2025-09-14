Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 14 Settembre 2025

Campioni di tiro, due poliziotti bergamaschi volano al Mondiale in Sudafrica

QUESTURA. L’assistente Chiara Neviani e il sovrintendente Roberto Vezzoli hanno conquistato l’argento e l’oro nazionale a Perugia.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’assistente Neviani e il sovrintendente Vezzoli con al centro il questore Valentino
L’assistente Neviani e il sovrintendente Vezzoli con al centro il questore Valentino

Dalla Questura di Bergamo al Sudafrica, dove gareggeranno difendendo il tricolore ai Campionati mondiali di tiro dinamico sportivo. È il viaggio che attende due poliziotti orobici, il sovrintendente Roberto Vezzoli e l’assistente Chiara Neviani, entrambi in forza in via Noli: lui nell’ufficio personale, lei nella divisione amministrativa e sociale.

Ad accomunarli, oltre al servizio nella Polizia di Stato, anche la passione per questa disciplina sportiva basata su precisione, potenza e velocità di sparo: Vezzoli e Neviani sono istruttori di tiro e gareggiano da tempo a livello nazionale e internazionale, centrando risultati di livello. I due poliziotti bergamaschi hanno brillato anche nelle recenti finali nazionali di tiro dinamico sportivo, in provincia di Perugia. Il sovrintendente Vezzoli, responsabile del poligono della Questura di Bergamo, ha conquistato il primo posto nella classifica Production Optics Senior e la medaglia d’oro del presidente, raggiungendo così i 55 titoli italiani ottenuti in carriera nelle discipline sportive da lui praticate. L’assistente Neviani, già bronzo individuale ai Mondiali in Thailandia del 2022, ha centrato l’argento nella classifica Production Lady.

In Sudafrica per il Mondiale

E ora, reduci da questi successi, i due tiratori bergamaschi sono pronti per una nuova avventura in Sudafrica. In questi giorni raggiungeranno infatti Matlosana, per i Mondiali in programma fino al 28 settembre. Un’occasione per confermarsi, ancora una volta, tra i i protagonisti del tiro dinamico, gareggiando contro diverse centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo. Prima della partenza per il Sudafrica i due poliziotti hanno incontrato il questore di Bergamo, Andrea Valentino, che si è congratulato con loro per i risultati ottenuti, portando gli auguri e i complimenti da parte di tutta la Polizia di Stato bergamasca. E ora, in via Noli, sono pronti a tifare per i loro campioni, con il sogno di festeggiare nuovi successi e medaglie dei tiratori Vezzoli e Neviani.

