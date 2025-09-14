Campioni di tiro, due poliziotti bergamaschi volano al Mondiale in Sudafrica

Dalla Questura di Bergamo al Sudafrica, dove gareggeranno difendendo il tricolore ai Campionati mondiali di tiro dinamico sportivo. È il viaggio che attende due poliziotti orobici, il sovrintendente Roberto Vezzoli e l’assistente Chiara Neviani, entrambi in forza in via Noli: lui nell’ufficio personale, lei nella divisione amministrativa e sociale.

Ad accomunarli, oltre al servizio nella Polizia di Stato, anche la passione per questa disciplina sportiva basata su precisione, potenza e velocità di sparo: Vezzoli e Neviani sono istruttori di tiro e gareggiano da tempo a livello nazionale e internazionale, centrando risultati di livello. I due poliziotti bergamaschi hanno brillato anche nelle recenti finali nazionali di tiro dinamico sportivo, in provincia di Perugia. Il sovrintendente Vezzoli, responsabile del poligono della Questura di Bergamo, ha conquistato il primo posto nella classifica Production Optics Senior e la medaglia d’oro del presidente, raggiungendo così i 55 titoli italiani ottenuti in carriera nelle discipline sportive da lui praticate. L’assistente Neviani, già bronzo individuale ai Mondiali in Thailandia del 2022, ha centrato l’argento nella classifica Production Lady.

In Sudafrica per il Mondiale