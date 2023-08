Cantiere privato su viale Vittorio Emanuele: chiusura notturna il 4 settembre

Dalle 21 alle 7 della notte tra il 4 e il 5 settembre non sarà possibile salire in Città Alta da Viale Vittorio Emanuele. L’ordinanza è stata emessa per consentire i lavori fino alla fine dell’anno. I veicoli potranno accedere a Bergamo Alta attraverso gli altri varchi - come porta Garibaldi, via Tre Armi, Borgo Canale, etc - e attraverso il varco di via Pelabrocco, che sarà riaperto eccezionalmente anche ai non residenti. Anche il trasporto pubblico non potrà raggiungere Città Alta: la linea 1 ATB vedrà il proprio capolinea trasferirsi temporaneamente alla stazione inferiore della Funicolare di Città.