Capitale italiana del volontariato, Bergamo si racconta tra foto e podcast

Portare il volontariato al centro della città. È questo uno degli obiettivi di Bergamo Capitale italiana del volontariato 2022, titolo assegnato per la prima volta al capoluogo di provincia da CSVnet (il coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato) con il patrocinio di ANCI. Un percorso che ha preso il via lo scorso 5 dicembre nella Giornata Internazionale del Volontariato e che si concluderà il prossimo dicembre con il passaggio di testimone alla seconda Capitale Italiana del Volontariato. Tante le iniziative già avviate tra cui eventi, un bando di finanziamento, laboratori tematici, e molte altre quelle in programma per i prossimi mesi.