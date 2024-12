Capitolo della Cattedrale, il Vescovo nomina tre nuovi Canonici

Il Vescovo Francesco ha nominato membri del Capitolo della Cattedrale il canonico monsignor Mario Carminati, vicario episcopale per gli affari economici, il canonico monsignor Michelangelo Finazzi, vicario episcopale per i laici e la pastorale e il canonico monsignor Luigi Paris, vicario episcopale per le unità pastorali e per le fraternità presbiterali.

Monsignor Mario Carminati Monsignor Michelangelo Finazzi Monsignor Luigi Paris

«Il Capitolo dei Canonici – dice il Codice di Diritto Canonico al canone 503 – è il collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa Cattedrale; spetta inoltre al Capitolo Cattedrale adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Vescovo diocesano». Il primo di questi compiti è pregare per essere segno della comunione della Chiesa locale. I Canonici sono chiamati come collegio di preti a pregare insieme per la Diocesi in tutte le sue componenti, unendosi alla preghiera del Vescovo per la Chiesa che gli è affidata. E questo fanno quando ogni mattina, con le persone che si riuniscono in Cattedrale, celebrano la Liturgia delle Ore e la Santa Messa capitolare. Un secondo compito specifico è la cura della Cattedrale perché diventi segno di accoglienza per tutti.

Istituzione ecclesiale millenaria

A Bergamo, dopo l’erezione della Diocesi, il Capitolo Cattedrale è l’istituzione ecclesiale più antica, addirittura millenaria. Risale infatti al 9 maggio 897 il decreto del Vescovo Adelberto con cui si istituiva, presso la cattedrale di San Vincenzo (l’attuale Duomo) la Canonica per la residenza e la vita in comune del clero cattedralizio e per l’ufficiatura solenne nella Cattedrale. Al tempo vi erano due Capitoli: il secondo era annesso alla antica basilica di Sant’Alessandro che allora sorgeva in Colle Aperto e che fu distrutta per la costruzione delle mura. Fino al 1983, data di emanazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, il Capitolo della Cattedrale era considerato il «Senatum Episcopi», chiamato ad aiutare il Vescovo nel governo della Diocesi e a partecipare alle decisioni più importanti.