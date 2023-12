Capodanno in piazzale Alpini, la musica ferma la pioggia - Le foto dei festeggiamenti e i video

Per tutta la giornata sono proseguiti i preparativi per lo spettacolo di fine anno, nonostante la pioggia che è caduta incessantemente tutto il giorno. Il palco e la piazza hanno nella notte accolto centinaia di persone con l’obiettivo di salutare nel migliore dei modi il 2023 anche se il maltempo ha tenuto a casa molte persone. Intorno alle 23.15 il pubblico ha iniziato ad affluire con l’inizio del concerto. Alle 23.30 senza la pioggia sono iniziati la musica e i balli, in attesa del conto alla rovescia per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 in un turbinio di fuochi d’artificio e botti. Secondo le forze dell’ordine circa 700 persone hanno festeggiato in centro città.

L’appuntamento all’aperto, organizzato da Comune di Bergamo e «Shining production», ha superato le tremila prenotazioni che però non sono state confermate a causa della pioggia che ha smesso di scendere solo dopo le 23. Dalle 19,30 accesso consentito nello spazio «Nxt Station» solo per chi ha prenotato l’area ristorante, mentre dalle 20.30 potevano entrare tutti coloro che si sono registrati tramite il sito «TicketSMS».

Dalla mattina sono stati liberati i posti auto in viale Papa Giovanni XXIII, proprio in corrispondenza di piazzale Alpini, mentre dalle 15 è stata chiusa la strada per motivi di sicurezza. L’area è rimasta infatti presidiata per tutta la notte, con il divieto di introdurre bevande alcoliche, botti e fuochi d’artificio, ma anche qualsiasi tipo di bomboletta spray.

