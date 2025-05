Carabinieri di Città Alta costretti a pagare parcheggio e Ztl. La replica del Comune

I carabinieri di Città Alta a Bergamo devono pagare parcheggio e Ztl per raggiungere la stazione in piazza della Cittadella. Il Pianeta Sindacale Carabinieri non ci sta e denuncia «una situazione paradossale e inaccettabile».

I militari, si legge in una nota, sono «costretti a pagare di tasca propria il parcheggio e l’accesso alla Zona a Traffico Limitato (Ztl) per raggiungere il luogo di lavoro, poiché nel centro storico vige un divieto generalizzato di sosta e transito».

La richiesta al Comune di Bergamo

«Chi garantisce l’ordine pubblico, la legalità e il soccorso alla cittadinanza non può essere penalizzato economicamente per svolgere il proprio servizio. È inconcepibile che uomini e donne in uniforme debbano sostenere costi aggiuntivi semplicemente per adempiere ai propri doveri. Chiediamo con forza alle istituzioni locali e all’Amministrazione comunale di Bergamo di intervenire immediatamente per trovare una soluzione equa. Siano previsti permessi gratuiti o spazi riservati per il personale in divisa. Il rispetto per le Forze dell’ordine si dimostra anche garantendo loro condizioni logistiche dignitose e adeguate».

La risposta del Comune

«Rispettiamo le sollecitazioni espresse da parte sindacale in merito alle condizioni logistiche dei militari dell’Arma in servizio presso il comando di Città Alta. L’Amministrazione comunale riconosce con gratitudine il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle Forze dell’Ordine per la sicurezza e la tutela del territorio. Dice Marco Berlanda, assessore alle Politiche della mobilità del Comune di Bergamo. «Proprio in questa ottica, si è già scelto e provveduto a destinare quattro stalli lungo Colle Aperto riservati in via esclusiva alle auto private dei carabinieri in servizio presso il comando di Città Alta. Una misura straordinaria che non è stata estesa ad altre categorie, pur numerose, che operano o risiedono nella medesima area.

Va inoltre ricordato che i veicoli di servizio delle Forze dell’Ordine possono circolare e sostare gratuitamente su tutto il territorio comunale, senza alcuna limitazione, in ragione della loro funzione operativa. Per quanto riguarda invece l’utilizzo di mezzi privati, il Comune applica una tariffa annuale uniforme di 120 euro (pari a 10 euro mensili) a tutti gli aventi diritto agli stalli gialli – dai residenti agli operatori economici ad altri corpi pubblici – proprio per garantire un principio di equità e parità di trattamento tra tutti gli utilizzatori del servizio.