Carcere, in pochi giorni morti due detenuti. L’ipotesi: abuso di psicofarmaci

Due detenuti sono morti nel giro di pochi giorni nella casa circondariale di via Gleno. Due morti a distanza ravvicinata, la più recente dieci giorni fa, l’altra qualche giorno prima. La Procura ha fatto eseguire le autopsie, di cui si attendono ora gli esiti, anche se l’ipotesi è che la duplice tragedia possa essere collegata a un abuso di psicofarmaci. Si tratta comunque – ed è l’altra certezza – di due morti senza dinamica violenta. Al vaglio l’eventuale utilizzo anche di sostanze stupefacenti: sono in corso gli accertamenti della polizia penitenziaria. A perdere la vita due detenuti di origine nordafricana, di 30 e 35 anni. In un caso – ed ecco perché si suppone l’abuso di psicofarmaci – è stato ricoverato in condizioni serie anche il compagno di cella. La duplice e drammatica vicenda riaccende il tema delle condizioni della detenzione. In via Gleno, secondo i dati aggiornati al 31 maggio scorso, risultano 479 reclusi, a fronte di una capienza di 315 posti. E in Lombardia il 41% dei detenuti è tossicodipendente.