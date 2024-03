Carenza di personale negli uffici giudiziari: «A breve ci saranno nuovi concorsi»

Ridare slancio al sistema-giustizia e sostenere l’avvocatura, per dare risposte a cittadini e imprese. Sono i temi messi al centro della riunione dell’Unione lombarda degli Ordini forensi, che sabato mattina, al Circolino in Città Alta, ha visto i vertici dell’avvocatura regionale – un’ottantina in tutto i partecipanti, tra presidenti e consiglieri degli Ordini, in rappresentanza di 30mila iscritti – incontrare il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (Lega) per tre ore di assemblea. «Un tema centrale – spiega Giulio Marchesi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Bergamo, che ha promosso la riunione – è quello della carenza di personale negli uffici giudiziari, a Bergamo particolarmente significativa, col rischio di rallentare pesantemente o paralizzare il funzionamento del sistema. Bisogna pensare a una riforma strutturale e a modelli più efficaci, con una vera digitalizzazione». Come sta l’avvocatura? Marchesi rileva «segnali di sofferenza, soprattutto per i giovani: c’è un netto calo dei praticanti e dei redditi, anche perché i cittadini e le imprese hanno sfiducia nella giustizia».