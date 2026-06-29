Carico-scarico, in Città Alta nuove regole per la consegna delle merci

Dal prossimo 3 agosto entrerà in vigore il nuovo sistema di regolazione delle consegne merci nella Ztl di Città Alta. L’obiettivo dell’amministrazione nell’ambito dell’attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è ridurre la presenza dei mezzi commerciali nelle ore di maggiore frequentazione pedonale, migliorando sicurezza, vivibilità e organizzazione della logistica urbana nel cuore del centro storico.

Negli ultimi anni Città Alta ha registrato un aumento significativo dei flussi turistici e pedonali, insieme a una crescita dei veicoli destinati alle consegne delle attività economiche. In particolare, l’asse formato da via Gombito, piazza Vecchia e via Colleoni è diventato uno dei punti di maggiore interferenza tra mezzi commerciali e pedoni, rendendo necessario un aggiornamento delle regole di accesso e delle modalità di distribuzione delle merci.

«Il nuovo sistema è stato definito dopo un percorso di confronto con residenti, categorie economiche, commercianti, corrieri e operatori della logistica. Nel corso degli approfondimenti sono stati analizzati i flussi di traffico, le esigenze delle attività e le soluzioni adottate in altri centri storici italiani ed europei. Dalle rilevazioni è emerso come il maggior numero di accessi dei veicoli commerciali si concentri nelle fasce mattutine dei giorni feriali, mentre risultano molto più limitati gli ingressi del sabato, dei festivi e della fascia pomeridiana. Da questa analisi nasce la scelta di concentrare le consegne nei momenti di maggiore efficienza, eliminando le finestre orarie meno utilizzate» spiega il Comune.

Previsto il divieto di transito per tutti i veicoli commerciali di categoria N1 lungo via Gombito, piazza Vecchia, via Colleoni, via Mura di Santa Grata all’incrocio con via Salvecchio e via San Pancrazio, nonché nelle laterali che si affacciano su tale asse

I nuovi orari

Per i veicoli commerciali di categoria N1 - cioè i mezzi destinati al trasporto merci con carico non superiore a 3,5 tonnellate - le consegne saranno consentite esclusivamente dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie dalle 7 alle 7.45, con uscita entro le 8, e dalle 9 alle 11, con uscita entro le 11.15.

Una delle principali novità riguarda il divieto di transito per tutti i veicoli commerciali di categoria N1 lungo via Gombito, piazza Vecchia, via Colleoni, via Mura di Santa Grata all’incrocio con via Salvecchio e via San Pancrazio, nonché nelle laterali che si affacciano su tale asse. L’obiettivo è ridurre la presenza dei furgoni nelle aree più frequentate e delicate del centro storico, diminuendo le interferenze con i flussi pedonali e migliorando la qualità dello spazio pubblico.

Aree dedicate per il carico scarico

Per garantire comunque lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico vengono istituite aree dedicate in largo Colle Aperto, piazza Mercato del Fieno, piazza Mercato delle Scarpe, piazza Reginaldo Giuliani e via Mario Lupo. Le consegne dell’ultimo tratto dovranno essere effettuate attraverso carrelli o altri mezzi che non intralcino la presenza pedonale e il passaggio.

In largo Colle Aperto saranno disponibili 10 stalli utilizzabili dai veicoli commerciali dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, con disco orario e permanenza massima di 2 ore. Al di fuori di questa fascia oraria gli stalli sono riservati ai residenti.

In piazza Mercato del Fieno saranno previsti 5 stalli, con accesso e uscita consentiti dal lunedì al venerdì nelle fasce 7-7.45, con uscita obbligatoria entro le 8, e 9-11, con uscita obbligatoria entro le 11.15. La sosta sarà consentita dalle 9 alle 11; al di fuori di questa fascia gli stalli sono destinati ai residenti.

In piazza Mercato delle Scarpe sono previsti 3 stalli, riservati esclusivamente ai veicoli di categoria N1, con accesso nelle fasce 7-7.45 e uscita obbligatoria entro le ore 8 e 9-11 con uscita obbligatoria entro le ore 11.15, sempre dal lunedì al venerdì. In piazza Reginaldo Giuliani saranno disponibili altri 3 stalli, anch’essi riservati ai veicoli N1, con le medesime finestre orarie. In via Mario Lupo sarà infine istituito 1 stallo, sempre per veicoli N1 e con gli stessi orari di accesso e uscita.

Orari speciali per categorie speciali

Accanto alla nuova regolamentazione del carico-scarico sono previsti orari speciali per alcune categorie di servizi essenziali o con esigenze particolari. Per i servizi postali, i corrieri e attività assimilabili, gli accessi saranno consentiti nelle fasce 7-7.45, con uscita entro le 8, 9-12.30, con uscita entro le 12.45, e 15-18.30, con uscita entro le 19. Per la consegna urgente di medicinali non sono previste limitazioni orarie, così come per le attività commerciali che producono alimenti destinati al consumo immediato non surgelato. Per i distributori di giornali l’accesso sarà consentito dalle 5 alle 10, con uscita entro le 10.15. Per le attività che producono o distribuiscono pasticceria fresca e/o latte fresco e per le lavanderie, gli orari saranno 5-7.45, con uscita entro le 8, e 9-11, con uscita entro le 11.15.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 3 agosto, contestualmente all’adeguamento della segnaletica e del sistema di controllo degli accessi alla Ztl

Nuovi spazi di sosta per i residenti

8 stalli in piazza Mascheroni e 4 stalli in via della Fara, sempre disponibili. A questi si aggiungono i 10 stalli di largo Colle Aperto, utilizzabili dai residenti al di fuori della fascia 8.30-13 dal lunedì al venerdì, e i 5 stalli dell’area di piazza Mercato del Fieno, disponibili al di fuori della fascia 9-11 dal lunedì al venerdì Il nuovo assetto prevede misure compensative di stalli di sosta a favore dei residenti. A fronte della destinazione di alcuni stalli ai veicoli commerciali, vengono realizzati nuovi spazi in esclusiva per la sosta dei residenti: 8 stalli in piazza Mascheroni e 4 stalli in via della Fara, sempre disponibili. A questi si aggiungono i 10 stalli di largo Colle Aperto, utilizzabili dai residenti al di fuori della fascia 8.30-13 dal lunedì al venerdì, e i 5 stalli dell’area di piazza Mercato del Fieno, disponibili al di fuori della fascia 9-11 dal lunedì al venerdì.

La sperimentazione