Carisma, nasce «CasAlzheimer»: 98 camere singole e verde «sensoriale»

Si è arrivati al tetto: la nuova palazzina chiamata CasAlzheimer, un «unicum» nel mondo delle strutture di accoglienza per ospiti con Alzheimer e demenze senili, che sta prendendo forma alla Fondazione Carisma, Casa di ricovero Santa Maria Ausiliatrice onlus di Bergamo, si staglia in via Daste e Spalenga: il cantiere costeggia la strada già sistemata dalla Fondazione e ha a fianco un nuovo parcheggio ormai ultimato, con 100 posti auto e due colonnine di ricarica per auto elettriche, che sarà al servizio della città.