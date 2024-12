Carnevali: «Bergamo è orgogliosa di essere la vostra casa» - Video

È un giorno speciale per la città e per l’Accademia della Guardia di Finanza che celebra con alcuni eventi il 40° anniversario dell’insediamento a Bergamo.

Carvevali: «Orgogliosi di essere la vostra casa»

Il Comune di Bergamo ha conferito la cittadinanza onoraria all’Accademia della Guardia di Finanza in una seduta straordinaria e aperta alla cittadinanza del consiglio comunale. Nel suo intervento la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, ha ricostruito il legame che unisce la città all’Accademia, il ruolo decisivo della Finanza nel tessuto sociale italiano e il lungo lavoro effettuato per portare nella nostra città l’intero corso di studi, grazie alla riqualificazione dell’area degli ex Ospedali Riuniti. La sindaca ha concluso: «Bergamo è orgogliosa di essere la vostra casa»

La seduta straordinaria del consiglio comunale di Bergamo per conferire la cittadinanza onoraria all’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo

L’alzabandiera e la Messa in Città Alta

La giornata è iniziata con l’alzabandiera in piazza Vecchia e la celebrazione eucaristica in Duomo, alle 18 al Teatro Donizetti un evento speciale che trasmetteremo qui grazie alla diretta di Bergamo Tv.

Gdf: «Unacittà sentita come casa»

Pubblichiamo qui la lettera del generale Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, pubblicato oggi su L’Eco di Bergamo, che parla del legame con la nostra città e la nostra comunità.

«Il 1° dicembre 1984 la Bandiera di Istituto dell’Accademia varcava la soglia della «vecchia» sede di via dello Statuto, scortata da tanti giovani cadetti, poi divenuti Ufficiali al servizio della Nazione. Bergamo è stata il teatro della loro formazione e di quella di tante successive generazioni di colleghi che ne custodiscono indelebili ricordi: molti vi sono ritornati in più occasioni, diversi sono giunti per gli eventi che oggi celebriamo, altri ancora leggeranno queste righe da lontano. Un sentimento, sono certo, accomunerà tutti loro: la nostalgia per una città sentita come «casa» e, in qualche modo, rimasta tale. Gli Ufficiali della Guardia di Finanza amano Bergamo e ne sono decisamente corrisposti. I bergamaschi, familiarizzando sempre più con il mondo «Accademia», ora la riconoscono come «propria».

Il generale Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza Il legame tra la città e l’Accademia è stato coltivato con sempre maggiore cura, evolvendosi e migliorandosi di successo in successo, per fiorire infine nella nuova sede degli ex-Ospedali Riuniti, ove oggi trova svolgimento l’intero percorso quinquennale di formazione degli Ufficiali in Fiamme Gialle.

Dall’inaugurazione dell’ottobre 2021, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle mura dello storico nosocomio, che ha dato i natali a tanti figli di Bergamo, che ne ha alleviato le sofferenze e ne ha pianto la perdita, è stata conferita nuova vita, mantenendone lo spirito storico degli ideali in essa cementati, celebrati con vivida proiezione verso il futuro tipico della volitività dei nostri giovani Allievi Ufficiali ed Ufficiali Allievi. È proprio il caso di dire «Nella tradizione il futuro», motto scelto per la celebrazione del 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza che, dal lontano 5 ottobre 1774, con lealtà e dedizione è al sevizio della comunità.

In questo anno, per noi Fiamme Gialle così memorabile per lo storico traguardo raggiunto, ricorre, quindi, anche l’anniversario del connubio tra Bergamo e l’Accademia: «matrimonio» oggi reso indissolubilmente ancor più solenne dal conferimento dell’ambita cittadinanza onoraria. Porgo, pertanto, un sentito ringraziamento al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale per il prestigioso riconoscimento tributato che ci rende profondamente e responsabilmente orgogliosi!