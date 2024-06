Carnevali, il primo Consiglio comunale da sindaca. «Emozionata e fiera, grande responsabilità» - Foto/video

«Non vi nascondo di essere particolarmente emozionata e fiera del compito che mi è stato affidato. Sono la prima donna sindaco: a 78 anni dal suffragio universale una sindaca è chiamata a guidare questa città, segno di un cambiamento culturale che a Bergamo, come in altri Comuni, e non solo in ambito politico, si sta progressivamente realizzando. È un fatto storico di cui avverto appieno l’importanza e, al contempo, la grande responsabilità. Bergamo è una città con una forte presenza femminile, dove le donne rappresentano la maggioranza della popolazione: ascoltarne la voce, valorizzarne lo sguardo, supportarne l’azione, garantirne la parità e pari opportunità per tutti significa restituire alla città il suo intero potenziale». Elena Carnevali si è ufficialmente insediata come sindaca del Comune di Bergamo nel corso del primo Consiglio comunale di giovedì 27 giugno dopo la sua vittoria al primo turno nelle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Un discorso a tratti interrotto dai lunghi applausi da parte del pubblico (numerosissimo con tutti i posti occupati e cittadini rimasti in piedi) e dell’Aula consigliare (tutti e 32 consiglieri presenti) e dal nodo alla gola per la commozione nel ricordare quando, nel 1999, iniziò il suo percorso politico e l’ex sindaco Roberto Bruni. «Esempio virtuoso di uomo giusto e amministratore capace, che mi ha dato e insegnato moltissimo e a cui sono stata legata da una profonda amicizia», ha detto la sindaca che, ai tempi della Giunta Bruni, fu assessora alle Politiche sociali.

La voce ha tradito una certa emozione anche nel citare il predecessore Giorgio Gori: «Un caro amico, una persona per la quale nutro una profonda stima e un amministratore lungimirante, che ha saputo risvegliare la nostra città, sprigionando le enormi potenzialità dei bergamaschi, proiettando Bergamo verso un orizzonte di respiro europeo. Da lui ho ricevuto un lascito prezioso e un metodo di buon governo». Un saluto speciale la sindaca l’ha indirizzato all’avversario nella corsa elettorale Andrea Pezzotta (seduto tra i banchi dell’opposizione) e anche il terzo candidato Vittorio Apicella (non eletto) affermando che «con loro ho condiviso la lunga corsa elettorale, in un confronto dialettico e sempre schietto».

Pezzotta: «Al lavoro per tutti i bergamaschi»

Pezzotta ha augurato «buon lavoro» alla sindaca portando in Aula un discorso «dal cuore» (come l’ha definito) ribadendo che «la volontà di fare un buon lavoro per tutti i bergamaschi animerà sia maggioranza che minoranza», augurandosi che, nei prossimi anni di discussioni consigliari, si «voterà non solo per il colore politico, ma entrando nel merito delle proposte perché, in caso contrario, contribuiamo solo ad allontanare i cittadini dalla politica».

Romina Russo è la nuova presidente del Consiglio Comunale

Russo presidente, Ribolla vice

«Mi auguro – ha detto ancora Carnevali – di avere con voi, consiglieri di opposizione, un dialogo sincero e costruttivo, basato sul reciproco rispetto e sul fondamentale principio della leale collaborazione, pur nella diversità di visione. Ho già detto, ma voglio ribadirlo, che sarò la sindaca di tutte e di tutti: confido che, insieme, collaboreremo e saremo all’opera in modo costruttivo». Durante la seduta del Consiglio, Romina Russo (Pd) e Alberto Ribolla (Lega) sono stati rispettivamente eletti come presidente e vicepresidente del Consiglio.