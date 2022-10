Caro bollette, un timer per le luminarie. Via duemila punti luce ma la ruota è salva

Duemila punti luce in meno e inedite sfere rosse riflettenti: nonostante il rincaro dei costi energetici, sono salve le luminarie natalizie di Bergamo e pure la ruota panoramica. L’amministrazione comunale e il Distretto urbano del commercio hanno deciso, non solo per ragioni estetiche, di confermare i tradizionali arredi luminosi per le strade del capoluogo. Pur con diverse novità e accorgimenti per risparmiare. «Così possiamo mantenere le luminarie natalizie della città, un segnale importante anche per quel che riguarda la costruzione di una nuova consapevolezza circa il miglioramento dell’efficienza dei nostri processi produttivi», ha spiegato il sindaco Giorgio Gori.