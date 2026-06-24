Carta d’identità, Bergamo raddoppia gli appuntamenti settimanali: 405 slot in più fino al 3 agosto

Bergamo accelera sul rilascio delle Carte d’Identità elettroniche. Entra nel vivo il piano straordinario di potenziamento del Comune per ottimizzare il servizio Cie e rispondere all’aumento della domanda, particolarmente alta nel periodo estivo.

Le aperture supplementari saranno concentrate nelle mattinate di venerdì e sabato, durante i consueti orari dello Sportello Polifunzionale, dalle 8.30 alle 12.30 A partire da lunedì 29 giugno e fino al 3 agosto, l’Amministrazione comunale garantirà complessivamente 405 appuntamenti in più, pari a 75 slot extra ogni settimana rispetto all’offerta ordinaria. Le aperture supplementari saranno concentrate nelle mattinate di venerdì e sabato, durante i consueti orari dello Sportello Polifunzionale, dalle 8.30 alle 12.30.

Con questo incremento, la capacità degli sportelli raggiungerà quota 808 appuntamenti settimanali totali, raddoppiando la base di partenza di inizio anno, pari a 399 slot. L’aumento complessivo sarà quindi del 102,5%.

È possibile prenotare attraverso il portale Prenota Bergamo, all’indirizzo www.prenotabergamo.it, oppure telefonando al numero 035/399333, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 «Il potenziamento conferma l’impegno dell’Amministrazione nel rispondere alle esigenze dei cittadini e si inserisce in un quadro più ampio di attenzione al tema dei documenti d’identità, anche alla luce delle criticità già espresse nei giorni scorsi attraverso la nota congiunta firmata da Bergamo insieme alle altre principali città italiane, in merito alle recenti e frammentarie disposizioni governative sul rinvio delle scadenze dei documenti cartacei» spiega Palazzo Frizzoni.

I canali di prenotazione del Comune di Bergamo restano attivi e regolarmente aggiornati per consentire ai cittadini di riservare i posti disponibili, compresi quelli delle aperture straordinarie del fine settimana. È possibile prenotare attraverso il portale Prenota Bergamo, all’indirizzo www.prenotabergamo.it, oppure telefonando al numero 035/399333, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Il piano di incremento 2026

L’adeguamento del servizio è stato raggiunto attraverso tre fasi di espansione progressiva avviate dall’inizio dell’anno. Inizialmente, il servizio gestiva una capacità standard di 399 slot settimanali.

I numeri

Tra febbraio e aprile, con la Fase 1 e la Fase 2, sono stati inseriti progressivamente 334 appuntamenti aggiuntivi: 190 a febbraio e 144 ad aprile. Questo primo incremento ha portato l’offerta a 733 appuntamenti settimanali.La Fase 3, attiva tra maggio e agosto, introduce ora ulteriori 75 slot settimanali straordinari nelle mattinate di venerdì e sabato, consolidando il target finale di 808 appuntamenti totali a settimana. Dall’inizio del piano, i nuovi slot creati sono complessivamente 409.

«La nostra priorità resta l’efficienza del servizio e la risposta concreta alle necessità dei cittadini e delle cittadine, specialmente in un momento dell’anno in cui la richiesta di documenti per i viaggi è tradizionalmente molto alta. Grazie alla programmazione delle risorse, alla riorganizzazione dei turni e alla straordinaria disponibilità del personale del Servizio, siamo riusciti a raddoppiare la nostra capacità, passando da 399 a oltre 800 appuntamenti settimanali» dichiara l’assessore ai Servizi demografici Giacomo Angeloni.