«Casi sommersi, in Bergamasca 40mila positivi». Su L’Eco di mercoledì l’analisi di Carlo La Vecchia

Sono ancora molti anche in questi giorni i bergamaschi alle prese col Covid : tanti sintomatici, molti altri totalmente asintomatici. Ed è proprio per questo duplice binario su cui viaggia il virus che i numeri ufficiali sarebbero abbondantemente sottostimati . A sostenerlo anche il virologo Carlo La Vecchia , professore ordinario di Statistica medica all’Università degli Studi di Milano, attento osservatore delle traiettorie della pandemia secondo cui l’infezione riguarderebbe il 5% della popolazione : «Il tasso di positività è ormai da tempo superiore al 20%, è questo è un indicatore importante – premette l’epidemiologo -. Bisogna aggiungere poi che si fanno pochi tamponi: mediamente ora sono 200mila al giorno in tutta Italia, a gennaio eravamo abbondantemente oltre il milione. Anche questo porta a ipotizzare che i casi reali sono molti di più, c’è una grande sottocertificazione dei contagi».