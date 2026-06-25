Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 25 Giugno 2026

Caso Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti chiede nuove analisi su Dna e reperti

I legali Claudio Salvagni e Paolo Camporini hanno depositato alla Corte d’assise di Bergamo un’istanza per svolgere accertamenti tecnico-scientifici sui reperti e sui campioni biologici ancora esistenti. La richiesta arriva dopo l’acquisizione della documentazione fotografica ad alta risoluzione del Ris.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Caso Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti chiede nuove analisi su Dna e reperti
Il furgone blindato della polizia giudiziaria con a bordo Massimo Bossetti diretto verso il Tribunale durante il processo del 2017

Bergamo

Claudio Salvagni e Paolo Camporini, legali di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, hanno depositato alla Corte d’assise di Bergamo, quale giudice dell’esecuzione, un’istanza per l’autorizzazione a svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti.

«Gli elementi oggi posti a fondamento dell’istanza sono emersi soltanto all’esito delle attività autorizzate dal giudice dell’esecuzione e, in particolare, dopo la recente acquisizione e consegna alla difesa della documentazione fotografica ad alta risoluzione realizzata dal Ris», spiegano i legali. La Corte d’assise sinora aveva autorizzato la presa in visione dei reperti senza però che venissero nuovamente analizzati, come stabilito nel 2024 dalla Cassazione.

In sostanza i legali chiedono alla Corte d’Assise di Bergamo, giudice dell’esecuzione, di rianalizzare reperti e campioni biologici ancora esistenti, cosa già fatta in indagini difensive. Quei reperti li hanno chiesti per sei anni: erano stati autorizzati a vederli ma ora, secondo l’ultimo provvedimento della Cassazione, chiedono di analizzarli e di compiere “accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti». Nel mirino della difesa i campioni di Dna rimasti (la prova genetica fu sempre considerata quella che incastrava il muratore) ma anche tutto quanta la documentazione fotografica eseguita all’epoca del Ris; anche questa rianalizzata in sede di indagini difensive con nuove tecniche.

La palla passa quindi ancora alla Corte d’assise di Bergamo che dovrà decidere, probabilmente in un’udienza, se rivedere interamente dal punto scientifico l’inchiesta sull’omicidio di Yara per il quale Bossetti, che si è sempre proclamato innocente. L’uomo è in carcere dal 2014 .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Servizio Medico
Salute
Indagini, Sondaggi
Ricerca
Scienza, Tecnologia
Magistratura
giustizia
Giustizia, Criminalità
Claudio Salvagni
Yara Gambirasio
Paolo Camporini
Massimo Bossetti
Corte di Cassazione
Corte d'Assise