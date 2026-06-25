Caso Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti chiede nuove analisi su Dna e reperti

Claudio Salvagni e Paolo Camporini, legali di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, hanno depositato alla Corte d’assise di Bergamo, quale giudice dell’esecuzione, un’istanza per l’autorizzazione a svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti.

«Gli elementi oggi posti a fondamento dell’istanza sono emersi soltanto all’esito delle attività autorizzate dal giudice dell’esecuzione e, in particolare, dopo la recente acquisizione e consegna alla difesa della documentazione fotografica ad alta risoluzione realizzata dal Ris», spiegano i legali. La Corte d’assise sinora aveva autorizzato la presa in visione dei reperti senza però che venissero nuovamente analizzati, come stabilito nel 2024 dalla Cassazione.

In sostanza i legali chiedono alla Corte d’Assise di Bergamo, giudice dell’esecuzione, di rianalizzare reperti e campioni biologici ancora esistenti, cosa già fatta in indagini difensive. Quei reperti li hanno chiesti per sei anni: erano stati autorizzati a vederli ma ora, secondo l’ultimo provvedimento della Cassazione, chiedono di analizzarli e di compiere “accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti». Nel mirino della difesa i campioni di Dna rimasti (la prova genetica fu sempre considerata quella che incastrava il muratore) ma anche tutto quanta la documentazione fotografica eseguita all’epoca del Ris; anche questa rianalizzata in sede di indagini difensive con nuove tecniche.