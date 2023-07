Cede la ringhiera, ventenne cade dalla finestra al primo piano: salva

Si è appoggiata alla ringhiera della finestra del suo appartamento al primo piano per prendere una boccata d’aria, quando la struttura di ferro ha ceduto, si è staccata dal muro e l’ha fatta precipitare sopra l’auto della mamma e poi a terra. Momenti di spavento domenica alle 22 in una palazzina di via Perrucchetti al civico 1, nel quartiere di Grumello del Piano, in città . Una ventenne ucraina che vive con la mamma e il fratello ha fatto un volo di tre metri ferendosi a ginocchia, piedi e mani e riportando un trauma cranico . La ragazza è stata subito soccorsa dalla madre che ha chiamato il Nue 112. Sono arrivate ambulanza e automedica del 118 e gli agenti delle Volanti della questura. La ventenne, rimasta sempre cosciente, è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo ed è ancora ricoverata.

I controlli sulla struttura

Un incidente che avrebbe potuto finire in modi ben peggiori. Nella palazzina, che risale agli anni Sessanta, gli appartamenti sono per metà del Comune, gestiti dalla società milanese MM che ha sostituito Aler, e per metà appartengono a privati. Nel caso della famiglia ucraina, il proprietario è un privato. «Ho sentito il proprietario e sono in corso accertamenti per capire lo stato di manutenzione delle ringhiere – spiega l’amministratore del condominio, Andrea Coter –. Contatterò la mamma della ragazza e provvederemo ad aprire il sinistro assicurativo». Lunedì mattina anche i tecnici di MM hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato delle ringhiere e delle terrazze della palazzina.