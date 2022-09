Celadina, ascensore guasto: 92enne bloccato in casa

Da quasi due mesi non esce più di casa. L’ascensore, che era il suo collegamento col mondo, l’unico mezzo che gli consentiva di uscire dal suo appartamento al quarto piano delle case Aler di via Brolis al civico 10 alla Celadina, è guasto da «quasi due mesi», racconta. Troppo difficile per Luigi De Appollonia salire e scendere i molti gradini che dividono la sua abitazione dall’esterno e non lo è solo perché ha già raggiunto la veneranda età di 92 anni, ma soprattutto perché è invalido e ha anche problemi di deambulazione. «Da un paio di mesi non ho la possibilità di uscire di casa – racconta sconsolato – perché non riesco proprio a fare a piedi quattro piani di scale». Quattro piani di scale che effettivamente sono abbastanza faticosi da percorrere in generale, praticamente impossibile per chi come lui è anziano e fa anche fatica a camminare.