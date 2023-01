Celadina, Monterosso e Loreto, il Comune sistema tre campi di calcio in erba sintetica

Un tassello alla volta sta prendendo sempre più corpo il progetto di Palazzo Frizzoni per il rifacimento dei campi da calcio comunali della città. Tanto che nel 2023, grazie ai fondi in arrivo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ne verranno sistemati altri tre. Nelle scorse settimane la Giunta ha approvato i progetti definitivi per mettere a nuovo i terreni di gioco (in erba sintetica) che si trovano in via Pizzo Scais a Celadina e in via Acquaderni a Monterosso. E nel 2023 toccherà anche a Loreto.