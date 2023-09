Celadina, raid dei vandali: danneggiate alcune auto parcheggiate

Vandali in azione la notte tra martedì e mercoledì alla Celadina: ignoti hanno infranto i vetri di una decina di auto posteggiate nel parcheggio del «Daste Bistrò», tra le vie Daste e Spalenga e Zambetti. Ignoti i motivi del gesto: non è chiaro se i malviventi abbiano agito soltanto per danneggiare le vetture, oppure se volessero rubare qualcosa. In realtà, stando a quanto è stato possibile sapere, si propenderebbe più per la prima ipotesi, visto che dalle auto prese di mira non sarebbe stato prelevato nulla di particolare.