Censimento degli stambecchi: boom in Valle Seriana, calo in Valle Brembana

Un censimento dopo sedici anni che dimostra l’ottimo stato di salute dello stambecco . La presentazione dei risultati è avvenuta martedì 15 ottobre ad Albino, nella sede del Parco delle Orobie Bergamasche, che ha organizzato la ricerca insieme allo studio Oikos: l’ultimo censimento fu nel 2008, in una storia che ha origini lontane, fin dagli anni 80, periodo nel quale in alta Valle Seriana e al Pizzo Tre Signori furono immessi 44 maschi e 43 femmine : gli animali sono protetti dalla Direttiva Habitat, dalla Covenzione di Berna e dalla Dgr 7/4345 2001, che prevede la reintroduzione e il monitoraggio della popolazione.

Il monitoraggio estivo

In questo arco di tempo uno degli ungulati simbolo delle nostre montagne è cresciuto, seppur non in modo costante, sia in sponda Valle Brembana sia in quella Seriana. Ad oggi sono circa 1.300 gli stambecchi contati nel corso dell’estate, dal 25 giugno al 7 luglio, grazie al lavoro delle guardie della Polizia provinciale nelle 12 giornate di monitoraggio insieme ai colleghi di Brescia e Sondrio, quelle della Comunità montana Valle Seriana e in collaborazione con l’Università degli studi di Insubria.