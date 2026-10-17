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Cronaca / Bergamo Città Sabato 17 Ottobre 2026

Centinaia di studenti in piazza per una scuola migliore. Slogan contro la guerra - Foto

LA MANIFESTAZIONE. Presidio sabato 17 ottobre in piazzale Marconi a Bergamo: in tanti per una scuola più inclusiva e contro la guerra. Un gruppo di giovani si è staccato dalla manifestazione, rovesciando cestini e bidoni. Polizia di Stato in azione per garantire la sicurezza.

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Redazione Web
Redazione Web
Lorenzo Catania
Lorenzo Catania

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Centinaia di studenti in piazza per una scuola migliore. Slogan contro la guerra - Foto
Il presidio degli studenti delle scuole superiori in zona stazione autolinee per una scuola migliore a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Centinaia di studenti delle scuole superiori bergamasche si sono ritrovati nella mattinata di sabato 17 ottobre in zona Stazione autolinee, a Bergamo, per chiedere una scuola migliore e più inclusiva. Il presidio, iniziato alle 9, si inserisce nella mobilitazione nazionale degli studenti, che già venerdì 16 ottobre ha portato migliaia di giovani nelle piazze di numerose città italiane. Alla manifestazione bergamasca ha espresso il proprio sostegno anche la Flc Cgil.

Centinaia di studenti in piazza per una scuola migliore. Slogan contro la guerra - Foto
Il presidio in zona stazione nella mattinata di sabato 17 ottobre
(Foto di Bedolis)
Centinaia di studenti in piazza per una scuola migliore. Slogan contro la guerra - Foto
Le tensioni con alcuni studenti che hanno gettato immondizia lungo via Mai

Non sono mancati momenti di tensione: durante il presidio un gruppo di giovani si è staccato dalla manifestazione principale, dirigendosi verso la zona delle Autolinee rovesciando alcuni cestini e bidoni della spazzatura. I ragazzi si sono poi spostati nelle vie circostanti, tornando anche nei pressi della manifestazione all’Urban Center. La Polizia di Stato ha monitorato gli spostamenti del gruppo e mantenuto la situazione sotto controllo.

Intorno alle 10 ha avuto inizio il corteo da piazzale Marconi verso Porta Nuova: centinaia di studenti hanno intonato slogan contro la guerra, per la pace e la libertà in Palestina sulle note di «Bella Ciao». Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino con code in via Angelo Mai e nelle vie centrali della città di Bergamo.

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