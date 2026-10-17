Centinaia di studenti in piazza per una scuola migliore. Slogan contro la guerra - Foto

Centinaia di studenti delle scuole superiori bergamasche si sono ritrovati nella mattinata di sabato 17 ottobre in zona Stazione autolinee, a Bergamo, per chiedere una scuola migliore e più inclusiva. Il presidio, iniziato alle 9, si inserisce nella mobilitazione nazionale degli studenti, che già venerdì 16 ottobre ha portato migliaia di giovani nelle piazze di numerose città italiane. Alla manifestazione bergamasca ha espresso il proprio sostegno anche la Flc Cgil.

Il presidio in zona stazione nella mattinata di sabato 17 ottobre

(Foto di Bedolis) Le tensioni con alcuni studenti che hanno gettato immondizia lungo via Mai

Non sono mancati momenti di tensione: durante il presidio un gruppo di giovani si è staccato dalla manifestazione principale, dirigendosi verso la zona delle Autolinee rovesciando alcuni cestini e bidoni della spazzatura. I ragazzi si sono poi spostati nelle vie circostanti, tornando anche nei pressi della manifestazione all’Urban Center. La Polizia di Stato ha monitorato gli spostamenti del gruppo e mantenuto la situazione sotto controllo.