C’erano una volta i vigili: i Comuni non li trovano più

Cercasi vigili disperatamente. La divisa ha perso il suo fascino? La paga non è soddisfacente? Secondo Claudio Modina, presidente dell’associazione Polizia locale di Bergamo, non è così. «Basta guardare i candidati che si presentano ai concorsi – spiega – sono ogni volta in numero elevato. Questo vuol dire che la carriera di agente di polizia locale attrae ancora i giovani e lo sblocco del turnover delle assunzioni nei comuni ha riacceso l’attenzione nei confronti del nostro mestiere».