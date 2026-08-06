CercaBergamo, hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde - Foto e video
IL GIOCO DELL’ESTATE. Questo è l’indizio che porta al quiz della nona puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Ecco la soluzione.Lettura 3 min.
Il pianeta Saturno sospeso tra la terra e il cielo era il dettaglio da indovinare questa settimana con il nuovo appuntamento della rubrica « CercaBergamo ». Avete capito dove si trova? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questo luogo. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo , edizione cartacea o digitale .
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