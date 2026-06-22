«CercaBergamo», nuovo dettaglio: dove si trova questo numero civico? Rispondi al quiz
IL GIOCO DELL’ESTATE. Questo numero civico è il dettaglio da indovinare della terza puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco. Riconoscete dove si trova? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo.Lettura 1 min.
Bergamo
Un numero civico è il dettaglio da indovinare nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo». Riconoscete dove si trova? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio all’interno di questo articolo. Giovedì sveleremo la soluzione e racconteremo la storia di questo luogo misterioso. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.
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