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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 22 Giugno 2026
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«CercaBergamo», nuovo dettaglio: dove si trova questo numero civico? Rispondi al quiz

IL GIOCO DELL’ESTATE. Questo numero civico è il dettaglio da indovinare della terza puntata nel nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco. Riconoscete dove si trova? Provate a rispondere nel sondaggio all’interno di questo articolo.

Lettura 1 min.
Fabiana Tinaglia
Fabiana Tinaglia Caposervizio

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«CercaBergamo», nuovo dettaglio: dove si trova questo numero civico? Rispondi al quiz
Il dettaglio della nuova puntata del «CercaBergamo»

Bergamo

Un numero civico è il dettaglio da indovinare nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo». Riconoscete dove si trova? Provate a dare la vostra risposta nel sondaggio all’interno di questo articolo. Giovedì sveleremo la soluzione e racconteremo la storia di questo luogo misterioso. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Arte, cultura, intrattenimento
Fabiana Tinaglia
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