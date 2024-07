«CercaBergamo», secondo dettaglio: la pigna, dove si trova? Rispondi nel sondaggio

Continua il nostro viaggio tra i luoghi storici di Bergamo da scoprire e riscoprire. Questa volta l’«indizio» da indovinare è una pigna scolpita in città: dove si trova? Provate a indovinare e dare la vostra riposta nel sondaggio.

Durante l’estate, ogni settimana, pubblicheremo sul nostro sito e sui nostri canali social la foto di un dettaglio, per esempio una piccola parte di un affresco o di un elemento architettonico, da Città Alta a città bassa, al centro alla periferia: i lettori dovranno aguzzare la vista per riconoscere dove è stata scattata la foto e rispondere a un sondaggio. Successivamente sveleremo la soluzione e racconteremo in un articolo il luogo a cui appartiene il dettaglio, con foto del presente e del passato, filmati e curiosità.