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Cronaca / Bergamo Città Martedì 06 Ottobre 2026

«Cercansi umarell per il dietro le quinte
dei nostri cantieri»

LA CURIOSITÀ. Ferretticasa cerca due appassionati per visitare i cantieri a Bergamo e Milano. Candidature con un video entro la terza settimana di ottobre.

Lettura 1 min.
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore
«Cercansi umarell per il dietro le quinte dei nostri cantieri»
La società immobiliare Ferretticasa ha lanciato il contest per selezionare persone che vogliano scoprire il lato inedito di alcuni lavori in corso

Aaa «umarell» cercansi. Chi è appassionato di cantieri, e magari trascorre il proprio tempo anche sbirciando i lavori in corso tra i ricami di una recinzione, ha un’opportunità: Ferretticasa sta cercando proprio due «umarell» – il neologismo che deriva dal dialetto bolognese e che indica l’immagine mitologica del «pensionato che guarda i cantieri» – per permettere loro di visitare il dietro le quinte di alcuni progetti in corso.

La società immobiliare, che in città guida alcuni importanti interventi urbanistici, ma opera anche fuori dai confini orobici, ha lanciato un vero e proprio contest chiedendo agli «aspiranti umarell» di inviare un video nel quale raccontano le ragioni per essere scelti: una clip semplice e breve, di un minuto circa, realizzata con lo smartphone (i dettagli sono disponibili all’indirizzo https://form.typeform.com/to/LmtmmeQw).

La ricerca

«Niente attori, niente casting professionali: solo persone di Bergamo e provincia con voglia di passare del tempo con noi in un cantiere vero»

«Ci interessano persone incuriosite dai cantieri – spiegano dall’azienda – e che abbiano il desiderio e la passione di vedere il dietro le quinte dei nostri lavori: normalmente si osservano da fuori, ora ribaltiamo la prospettiva». In concreto, si tratta di selezionare due «umarell» (non ci sono requisiti vincolanti per l’età, ma l’immaginario porta a un pensionato) e farli accedere, con tutte le tutele del caso, ai cantieri bergamaschi e milanesi per mostrare le diverse fasi di realizzazione, accompagnati dai tecnici dell’azienda. Una sorta di Open day per esaudire i sogni di chi ha questo passatempo. Le candidature sono aperte sino alla terza settimana di ottobre, l’obiettivo è premiare la genuinità: Ferretticasa si rivolge in particolare a «quelli che si fermano davanti a un cantiere e un’idea su come si fa se la fanno sempre – sottolinea l’impresa –. Niente attori, niente casting professionali: solo persone di Bergamo e provincia con voglia di passare del tempo con noi in un cantiere vero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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