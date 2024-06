Cerchi una casa per le vacanze? Occhio alle truffe online

A caccia di dati e info personali

Ecco alcuni suggerimenti pratici

- Una prima garanzia viene dall’affidarsi solo alle piattaforme più conosciute, evitando gli annunci casuali che girano sui social. Quando cercate gli annunci, assicuratevi di essere sul sito giusto, controllate attentamente l’indirizzo e non aprite la pagina da messaggi che vi arrivano per mail o sui social proponendo sconti. I siti «civetta», ovvero contraffatti per assomigliare alle piattaforme ufficiali, sono piuttosto diffusi.

- Le piattaforme e i siti di agenzie specializzate offrono la possibilità di confrontare le recensioni lasciate dai clienti precedenti: è importante leggerle con attenzione, e verificare che ce ne siano molte pubblicate da utenti diversi nel corso del tempo. Se un’agenzia o un privato lavora nel settore da parecchio tempo è un buon segno; diffidate degli annunci evanescenti e dei profili appena nati.

- Non fidatevi dei prezzi troppo convenienti. Trovare delle buone offerte è sempre possibile, ma gli sconti esorbitanti difficilmente sono reali. Insomma, se sembra troppo bello per essere vero… probabilmente non lo è.

- Verificate che la casa esista su Google Maps: se all’indirizzo segnato c’è un magazzino, il nulla o comunque la descrizione e le foto dell’abitazione non corrispondono alle immagini presenti su Google Maps, non fidatevi.

- I motori di ricerca possono tornare utili anche per raccogliere informazioni sui presunti proprietari: cercare il nome e i contatti che vi hanno fornito può essere un buon modo per trovare eventuali segnalazioni negative e verificare che persona in questione esista. Attenzione, però, perché i truffatori più astuti possono aver creato dei profili falsi. Questo è un passaggio importante, ma da solo non basta.

- Ricordatevi che le piattaforme come Airbnb non sono agenzie immobiliari, ma fungono solo da intermediario tra host e cliente: diffidate da chi dice di aver dato incarico al personale della piattaforma di mostrarvi la casa… Non esiste alcun personale con questo compito, le piattaforme non hanno in mano le chiavi di nessun immobile.

- Non scambiate messaggi su spazi privati fuori dalle piattaforme ufficiali. Quando un presunto host vi chiede di spostare la conversazione su una chat privata e di allontanarvi quindi dai siti ufficiali, chiudete lo scambio: si tratta della cosiddetta «truffa del rimpiattino» e lo scopo del truffatore è portarvi su un sito clone per derubarvi. Può invece essere utile chiedere di parlare al telefono con il proprietario, per verificarne l’esistenza e l’affidabilità. Non fornite però dati personali al cellulare.

- Usate solo pagamenti tracciati: sono da preferire i metodi di pagamento sicuri come carte di credito o PayPal. Evitate soluzioni come ricariche su carte prepagate o money transfer.

- Non pagate l’host fuori dal sito, non versate soldi su conti personali. Tra le truffe più ricorrenti troviamo anche la «trattativa internazionale», in cui un proprietario fittizio di solito chiede bonifici internazionali e tutta una serie di documenti che poi userà per costruire un’identità falsa. Il consiglio è di evitare di fornire dati non necessari – non inviate copie della vostra carta d’identità o le vostre informazioni bancarie. Non pagate l’intera somma alla prenotazione.

- Attenzione agli alloggi «esca». Se una volta arrivati a destinazione vi si chiede un cambio di sistemazione, ovviamente non all’altezza di quella prenotata, usando come scusa un problema improvviso sorto nell’appartamento originario che lo ha reso momentaneamente inagibile, la cosa migliore è documentare tutto e contattare subito la piattaforma per avere un rimborso totale.

- Il contratto di locazione dovrebbe essere scritto e dettagliato: sebbene non sia obbligatorio, stipulare il contratto in forma scritta aiuta a dimostrare il contenuto dell’accordo in caso di eventuali controversie. Sono da specificare i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo del proprietario o dell’agenzia intermediaria; numero di vani, accessori e servizi compresi nel canone di locazione (giardino, box, posto barca, cambio biancheria, ecc.); mobili che compongono l’arredamento e altri accessori (elettrodomestici, biancheria, stoviglie, ecc.); servizi in dotazione specificando quali sono inclusi nel prezzo pattuito e quali dovranno essere pagati a parte a consumo o forfettari. In quest’ultimo caso annotare le letture dei contatori in entrata e in uscita. Controllate le clausole sulla cancellazione.