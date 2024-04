Cerimonie del 25 Aprile, corteo unitario e Bersani sul palco

Il percorso

Anche quest’anno, come negli ultimi tre anni (2019-2022 e 2023, in mezzo la pausa forzata per il Covid) il corteo sarà unitario, con partenza alle 10 dalla stazione per snodarsi lungo viale Papa Giovanni, via Camozzi, via Pignolo (con l’omaggio alla lapide in memoria di Ferruccio dell’Orto), via Tasso con arrivo in piazza Vittorio Veneto. Qui, oltre all’intervento di Gori, quello del presidente della Provincia Pasquale Gandolfi e dell’oratore ufficiale, quest’anno Pier Luigi Bersani, scelto non solo per il suo impegno politico ma anche in quanto presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Piacenza. La parola verrà data anche a una studentessa del liceo Paolina Secco Suardo per il progetto «Testimoni di Resistenza» e a Susanna Facheris per il Progetto Adriana.