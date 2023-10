Chiese green pass ad un avvocato, che lo denunciò. Giudice dà ragione al vigilante

Aveva chiesto a un avvocato di potergli misurare la temperatura e di esibire il green pass nei giorni dell’emergenza Covid. Un avvocato del Foro di Bergamo, però, si oppose in modo veemente all’addetto alla vigilanza del Tribunale di Como all’ingresso del Palazzo di Giustizia. Non solo dovette intervenire la Polizia giudiziaria, perché il legale riteneva l’addetto alla sicurezza non legittimato, ma l’avvocato presentò anche una segnalazione alla Procura perché valutasse le ipotesi di reato di violenza privata e usurpazione di funzioni pubbliche.