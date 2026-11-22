ChorusLife, il Natale si accende con l’aurora boreale: piazza in festa - Foto
LE INIZIATIVE. A Bergamo ChorusLife inaugura il Natale con un’aurora boreale di luci, musica e spettacoli. Eventi per famiglie fino al 10 gennaio.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un’aurora boreale nel cuore di Bergamo, tra alberi illuminati, musica e spettacoli. Sabato 21 novembre ChorusLife ha inaugurato «Life is Christmas», il calendario di eventi natalizi che animerà lo smart district fino al 10 gennaio. Tante le famiglie che hanno affollato piazza del Sagittario per una serata che ha celebrato anche il secondo anniversario dell’apertura del complesso.
Natale a ChorusLife, l’aurora boreale illumina la piazza
Abeti addobbati, aiuole trasformate in un piccolo bosco d’inverno e decorazioni luminose hanno fatto da cornice all’inaugurazione, condotta da Stefano Federici di Radio Number One. Sul palco si sono alternate la performance tra danza e violino di Paola Quistini e le voci del Minicoro di Monterosso.
Il momento più atteso è stato l’accensione dell’albero di Natale e dell’installazione «Dove dorme l’aurora» di Giulia Argenziano, realizzata per Christmas Design. Un gioco di luci e colori ispirato all’aurora boreale, che tornerà a illuminare la piazza ogni giorno, a cadenza oraria, dal calare del buio. A concludere la festa, panettone di Italo Vezzoli e zabaione di GNAM offerti al pubblico.
ChorusLife, gli eventi di Natale fino al 10 gennaio
Il programma prosegue già domenica 22 novembre con il raduno di auto storiche «Vintage Pit-Stop» e il «Chorus Craft Market», mercatino dedicato all’artigianato, alle idee regalo e ai prodotti di seconda mano. Per i più piccoli apre invece la Casa del Natale, con le letterine a Santa Lucia e il laboratorio «Storia di un pettirosso». Il calendario completo delle iniziative è disponibile su www.choruslife.com.
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