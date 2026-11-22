Un’aurora boreale nel cuore di Bergamo, tra alberi illuminati, musica e spettacoli. Sabato 21 novembre ChorusLife ha inaugurato «Life is Christmas», il calendario di eventi natalizi che animerà lo smart district fino al 10 gennaio. Tante le famiglie che hanno affollato piazza del Sagittario per una serata che ha celebrato anche il secondo anniversario dell’apertura del complesso.

Choruslife accende il suo Natale: sabato 21 uno spettacolo

Natale a ChorusLife, l’aurora boreale illumina la piazza

Abeti addobbati, aiuole trasformate in un piccolo bosco d’inverno e decorazioni luminose hanno fatto da cornice all’inaugurazione, condotta da Stefano Federici di Radio Number One. Sul palco si sono alternate la performance tra danza e violino di Paola Quistini e le voci del Minicoro di Monterosso.

Il momento più atteso è stato l’accensione dell’albero di Natale e dell’installazione «Dove dorme l’aurora» di Giulia Argenziano, realizzata per Christmas Design. Un gioco di luci e colori ispirato all’aurora boreale, che tornerà a illuminare la piazza ogni giorno, a cadenza oraria, dal calare del buio. A concludere la festa, panettone di Italo Vezzoli e zabaione di GNAM offerti al pubblico.

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