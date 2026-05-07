ChorusLife ospita «Padel in Piazza»: torneo, gioco libero ed esibizioni nel cuore dello smart district

Per oltre due settimane il pubblico potrà partecipare a partite, lezioni con istruttori qualificati, momenti dimostrativi ed esibizioni all’interno di un campo allestito nel cuore dello smart district bergamasco. L’evento ospiterà anche la prima tappa del Metano Nord Padel Tour 2026, circuito amatoriale che proseguirà poi a Milano e Como e si concluderà con un master finale previsto tra settembre e ottobre a Bergamo. La competizione assegnerà punti validi per la classifica del circuito e sarà articolata in tabelloni maschili, femminili e misti.

Il torneo

Accanto alla parte agonistica, sarà possibile prenotare il campo per il gioco libero attraverso l’app Battle Padel e partecipare ad attività guidate con tecnici specializzati Il torneo prevede una prima fase a gironi seguita dalle eliminazioni dirette, con l’obiettivo di garantire a tutte le coppie più occasioni di gioco. L’iniziativa è aperta a tutti, con particolare attenzione ai giocatori di livello amatoriale e intermedio. La quota di iscrizione è fissata in 80 euro a coppia.

Accanto alla parte agonistica, sarà possibile prenotare il campo per il gioco libero attraverso l’app Battle Padel e partecipare ad attività guidate con tecnici specializzati. Il programma sarà completato nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti dedicati allo spettacolo e all’animazione.

Tra gli eventi già confermati spicca l’esibizione di ex calciatori in programma sabato 30 maggio alle 17: attualmente annunciati Riccardo Maspero, German Denis, Alessio Tacchinardi e Simone Pesce.

Come partecipare