ChorusLife parte a suon di musica

Il conto alla rovescia verso l’inaugurazione di Chorus Life sta per terminare: la smart city che aprirà i battenti il 21 novembre ospiterà, la sera di venerdì 22 novembre (dalle 20,30 all’interno dell’arena), il party serale inaugurale, un evento gratuito a cura di Piano B che vedrà il ritorno sulla scena artistica del disc jockey e sperimentatore sonoro Cosmo, in un djset dove la musica elettronica e il downtempo si fonderanno in un inno alla libertà e alla connessione tra le persone. Accanto a lui ci sarà la deejay giapponese Hiroko Hacci, nota per la sua creatività musicale e le sue atmosfere raffinate.