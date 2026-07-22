Cimitero di Bergamo, approvato l’ampliamento dell’impianto di cremazione

Il Comune di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento dell’impianto di cremazione del Cimitero monumentale. Il progetto prevede la realizzazione di una terza linea in affiancamento alle due già esistenti e un insieme di opere, strutturali e impiantistiche, per migliorare la funzionalità del complesso. Un investimento complessivo di 1,85 milioni di euro, sostenuto da Scb Servizi cimiteriali di Bergamo, la società concessionaria dell’impianto.

I dettagli dell’intervento

Un intervento strategico, spiega il comune, per incrementare la capacità operativa, migliorare gli ambienti e rendere più efficienti percorsi e attività. È prevista la realizzazione di un nuovo locale per il deposito dei feretri, per una miglior gestione della sala del commiato, e di un nuovo accesso carraio dedicato alla viabilità secondaria. Sarà installata una nuova pensilina a copertura dell’ingresso e saranno adeguati gli impianti elettrici e meccanici. Saranno potenziati i sistemi di raffrescamento e di estrazione dell’aria, verrà realizzata la nuova linea di alimentazione del gas e adeguata la prevenzione incendi.

La nuova pensilina a copertura dell’ingresso

La durata dell’intervento è stimata in 320 giorni lavorativi: il cantiere sarà organizzato in modo da limitare le interferenze con l’attività dell’impianto e con la normale frequentazione del Cimitero.

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