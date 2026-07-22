Cimitero di Bergamo, approvato l’ampliamento dell’impianto di cremazione
IL PROGETTO. «Per potenziare un servizio pubblico sempre più richiesto». Investimento complessivo di 1,85 milioni di euro.Lettura 1 min.
Bergamo
Il Comune di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per l’ampliamento dell’impianto di cremazione del Cimitero monumentale. Il progetto prevede la realizzazione di una terza linea in affiancamento alle due già esistenti e un insieme di opere, strutturali e impiantistiche, per migliorare la funzionalità del complesso. Un investimento complessivo di 1,85 milioni di euro, sostenuto da Scb Servizi cimiteriali di Bergamo, la società concessionaria dell’impianto.
I dettagli dell’intervento
Un intervento strategico, spiega il comune, per incrementare la capacità operativa, migliorare gli ambienti e rendere più efficienti percorsi e attività. È prevista la realizzazione di un nuovo locale per il deposito dei feretri, per una miglior gestione della sala del commiato, e di un nuovo accesso carraio dedicato alla viabilità secondaria. Sarà installata una nuova pensilina a copertura dell’ingresso e saranno adeguati gli impianti elettrici e meccanici. Saranno potenziati i sistemi di raffrescamento e di estrazione dell’aria, verrà realizzata la nuova linea di alimentazione del gas e adeguata la prevenzione incendi.
La durata dell’intervento è stimata in 320 giorni lavorativi: il cantiere sarà organizzato in modo da limitare le interferenze con l’attività dell’impianto e con la normale frequentazione del Cimitero.
«Servizio sempre più richiesto»
«Potenziamo un servizio pubblico sempre più richiesto - spiega Giacomo Angeloni, assessore ai Servizi cimiteriali - intervenendo non soltanto sulla capacità dell’impianto, ma anche sulla qualità degli spazi, sulle condizioni di lavoro e sull’accoglienza delle persone. La riorganizzazione degli accessi consentirà di distinguere in modo più chiaro e rispettoso i percorsi operativi da quelli riservati ai familiari e a chi partecipa ai momenti di commiato. È un intervento progettato con particolare attenzione alla delicatezza del luogo e alla necessità di garantire un servizio efficiente, sicuro e adeguato alle esigenze future».
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