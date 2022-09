Cinque morti violente in nove mesi: dal corpo nel dirupo ai colpi di pistola contro i vicini

Con quello di ieri (14 settembre) sale a cinque, nel corso del 2022, il numero degli omicidi che hanno scosso la Bergamasca e non solo. Il 29 marzo era stato arrestato un impiegato milanese di 43 anni, che a gennaio aveva fatto a pezzi un donna, i cui resti erano stati ritrovati il 20 marzo in un sacco, in un dirupo al confine tra le province di Bergamo e Brescia. La vittima era Carol Maltesi di 25 anni, conosciuta nel mondo del cinema come Charlotte Angie.