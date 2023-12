Circonvallazione, il 9 sera chiusa per lavori

Nell’ambito del cantiere per la riqualificazione dello svincolo autostradale dell’A4 e della connessione con l’asse interurbano di Bergamo è stata infatti emessa dal Comune quest’ordinanza, in modo tale da consentire all’impresa Bergamelli di montare i nuovi portali della segnaletica. Pertanto, dalle ore 22 di martedì 9 alle 6 di mercoledì 10 gennaio, il tratto di circonvallazione in questione sarà chiuso in direzione Milano per tutte le categorie di veicoli.