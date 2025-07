Città Alta, 120 nuovi posti moto gratuiti: via alla sperimentazione estiva

Da venerdì 1° agosto a sabato 13 settembre , sarà attiva una nuova area di sosta temporanea e gratuita per ciclomotori e motocicli in via Tre Armi 2, in Città Alta. L’iniziativa, realizzata dal Comune di Bergamo in accordo con il Seminario Vescovile, sarà in funzione ogni venerdì e sabato sera, dalle 19.30 alle 23.30.