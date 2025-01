Città Alta, dopo 45 anni chiude Ol Baretì: «Scelta di vita»

La storia del Baretì di Città Alta

La decisione di cambiare vita

«Abbiamo visto cambiare Città Alta»

«Abbiamo visto Città Alta cambiare, tanto – continua Mirella –. Dal punto di vista lavorativo c’è stato un miglioramento: i clienti sono aumentati negli ultimi anni e di questo non possiamo certo lamentaci. Ma a essere cambiato e peggiorato, secondo la nostra visione, è l’ambiente di Città Alta – spiega –. Ormai ci sono solo bed & breakfast e turisti. Di abitanti che vivono in Città Alta non ce ne sono quasi più. Così come di giovani. Gli ultimi che abbiamo “tenuto a battesimo” hanno ormai 20 anni e non c’è un’altra generazione che si appresta a popolare Città Alta. I ragazzi che abitano ancora qui sono affezionati a noi, ma per divertirsi non restano qui, ma vanno in città bassa. In più, si è persa la moda per i giovani di passare il sabato sera qui in Città Alta. In tanti ci dicono anche che c’è difficoltà a salire perché non tutti hanno capito come funziona la nuova viabilità».