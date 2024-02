Città Alta, il parcheggio della Fara apre ad aprile

Mancano gli ultimi interventi su cui gli operai si stanno concentrando e a seguire ci sarà il collaudo. Lo smontaggio della gru, in programma in questi giorni, è stato rinviato di una settimana, ma, assicura l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo Marco Brembilla, «ormai manca davvero poco, si apre ad aprile». In campo l’impresa salernitana Iozzino: i lavori agli impianti sono terminati, sono in corso alcune verniciature ai piani (il materiale è stato fatto arrivare appositamente dall’Austria perché, si dice, particolarmente resistente al passaggio delle auto). Sono stati conclusi anche i lavori sulla parte verde, con la collina «ricostruita» sopra lo scheletro del parcheggio. Le piante sono state messe a dimora, imbrigliate in reti e vasche al nuovo versante, e i vialetti sono stati ridisegnati, seguendo i sentieri del vecchio parco faunistico. «È pronto anche il Belvedere, il risultato è molto bello» accenna l’assessore Brembilla. Che illustra le ultime operazioni sull’altro fronte del parcheggio, a monte, in via Solata: «Si stanno ultimando i lavori sull’ex rifugio antiaereo, passaggio pedonale che conduce all’uscita, e entrata, del parcheggio, in via Solata. L’impresa sta aspettando del materiale per impermeabilizzare la copertura del passaggio, così che non ci siano infiltrazioni d’acqua». L’ingresso al parcheggio della Fara non creerà interferenze con il confinante asilo nido comunale. Assicura Brembilla: «Gli spazi sono ben definiti, per poterlo fare abbiamo lavorato su un piano interrato».