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Cronaca / Bergamo Città Martedì 14 Luglio 2026

Città Alta, Porta Sant’Agostino chiusa nella notte tra il 15 e il 16 luglio

VIABILITÀ. Passaggio chiuso dalle 22 alle 5 per il ripristino dell’arco. Sospesa la Ztl di Valverde per garantire l’accesso a Città Alta.

Lettura meno di un minuto.
Città Alta, Porta Sant’Agostino chiusa nella notte tra il 15 e il 16 luglio
Gli operai intervengono su Porta Sant’Agostino appena dopo l’urto di un camion il 5 maggio scorso

Bergamo

Ultima notte di lavori per il ripristino di Porta Sant’Agostino, danneggiata il 5 maggio dall’urto di un mezzo contro una porzione dell’arco interno. Tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio saranno montati gli elementi lapidei e rimossi i ponteggi provvisori.

Per consentire le operazioni in sicurezza, il passaggio sotto la Porta sarà chiusa al traffico dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì. L’intervento conclude il percorso avviato subito dopo l’incidente con la messa in sicurezza del monumento, il monitoraggio della struttura e i passaggi autorizzativi con la Soprintendenza.

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Ztl di Valverde aperta durante i lavori

Nelle stesse ore sarà sospesa la Ztl di Valverde e verrà disattivato il controllo elettronico del varco. L’obiettivo è garantire un accesso veicolare alternativo a Città Alta attraverso via Maironi da Ponte, via Valverde, via alla Porta di San Lorenzo e via Fara.

Resterà percorribile anche l’itinerario attraverso viale Vittorio Emanuele II, via Botta, via Sant’Alessandro, via Tre Armi, largo di Porta Sant’Alessandro e largo Colle Aperto.

Il ripristino dopo l’incidente del 5 maggio

I lavori conclusivi si svolgeranno di notte per ridurre l’impatto sulla circolazione. L’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota ha sottolineato che l’intervento è stato concordato e autorizzato dalla Soprintendenza e che la sospensione temporanea della Ztl servirà a limitare i disagi durante la chiusura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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