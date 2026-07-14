Città Alta, Porta Sant’Agostino chiusa nella notte tra il 15 e il 16 luglio

Ultima notte di lavori per il ripristino di Porta Sant’Agostino, danneggiata il 5 maggio dall’urto di un mezzo contro una porzione dell’arco interno. Tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio saranno montati gli elementi lapidei e rimossi i ponteggi provvisori.

Per consentire le operazioni in sicurezza, il passaggio sotto la Porta sarà chiusa al traffico dalle 22 di mercoledì alle 5 di giovedì. L’intervento conclude il percorso avviato subito dopo l’incidente con la messa in sicurezza del monumento, il monitoraggio della struttura e i passaggi autorizzativi con la Soprintendenza.

Ztl di Valverde aperta durante i lavori

Nelle stesse ore sarà sospesa la Ztl di Valverde e verrà disattivato il controllo elettronico del varco. L’obiettivo è garantire un accesso veicolare alternativo a Città Alta attraverso via Maironi da Ponte, via Valverde, via alla Porta di San Lorenzo e via Fara.

Resterà percorribile anche l’itinerario attraverso viale Vittorio Emanuele II, via Botta, via Sant’Alessandro, via Tre Armi, largo di Porta Sant’Alessandro e largo Colle Aperto.

Il ripristino dopo l’incidente del 5 maggio